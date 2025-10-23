0

В России запустился новый легальный букмекер – «Бет-М»

Официально стартовала работа новой легальной букмекерской компании «Бет-М».

Деятельность компании осуществляется на основании лицензии № Л027-00108-77/00396463 от 13.02.2020. 

«Стратегия компании основана на принципах максимальной заботы о клиентах и формировании положительного игрового опыта у пользователей. Круглосуточная поддержка уже готова встречать и помогать новым клиентам в онлайн-чате, по телефону и на почте.

Для обеспечения максимального удобства клиентов «Бет-М» предлагает не только современный веб-сайт, но и полнофункциональные мобильные приложения, которые уже доступны для iOS и Android», – говорится в заявлении пресс-службы букмекера.

В ближайшем будущем «Бет-М» обещает анонсировать имиджевые и медийные коллаборации, а также комплексную программу лояльности для VIP-клиентов. 

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: пресс-служба «Бет-М»
