Экс-глава спонсорства БЕТСИТИ о контракте Olimpbet и СКА: «В начале года клуб ходил с предложением 250 млн рублей. БК не заинтересовались – СКА, скорее всего, сделал дисконт»
Александр Гурьянов оценил контракт Olimpbet с хоккейным СКА.
Букмекерская компания подписала контракт с командой из Санкт-Петербурга на три года. Это девятый клуб-партнер Olimpbet в КХЛ.
«Еще в начале календарного года СКА ходил с предложением 250 млн рублей + performance-related fee (вознаграждение при выполнении плана – прим. Спортса’’) и маркетинговыми инвестициями в 25% от стоимости. В контракте была предусмотрена ежегодная индексация на 30%.
Предложение не сильно заинтересовало букмекеров этим летом, поэтому клуб, скорее всего, решил сделать дисконт. По моей оценке, он может составлять 10-15% от первоначального плана СКА.
Для Olimpbet это отличный контракт с точки зрения спонсорства, который усиливает их хоккейную географию. Стоит ли игра таких свеч с учетом новой налоговой нагрузки для букмекеров? Время покажет.
Но ведь не зря «красные» недавно прекратили большое партнерство с Единой Лигой ВТБ. В какой-то степени, они немного разгрузили свой спонсорский портфель в пользу локального клуба», – рассказал Ставкам на Спортсе’’ экс-глава отдела спонсорства БЕТСИТИ.