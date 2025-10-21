0

Olimpbet стал партнером хоккейного СКА

Букмекерская компания Olimpbet подписала контракт с петербургским СКА на три года.

В рамках соглашения логотип букмекера появится на игровой форме хоккеистов: шлемах и рукавах джерси.

«Мы рады, что к нашей хоккейной семье присоединился СКА – клуб с мощной историей и характером победителя. Впереди нас ждёт много драйва, эмоций и больших событий. Мы продолжаем доказывать, что хоккей – часть ДНК Olimpbet», – заявил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

Olimpbet – лидер по количеству клубов-партнеров в КХЛ. Помимо петербургского клуба, БК сотрудничает с «Адмиралом», «Амуром», московским «Динамо», «Нефтехимиком», «Северсталью», «Сочи», «Спартаком» и ЦСКА. Также Olimpbet является титульным спонсором МХЛ и ВХЛ.

