Депутат Кирьянов: «Наша задача – не допустить контакта рекламы букмекеров с детьми, чтобы она не всплывала в приложениях доставки еды или заказа такси»

Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов высказался о рекламе азартных игр.

«Это только времяпрепровождение, досуг. Наша задача - принять такое регулирование, чтобы избежать подмены понятий, смешивания лотерей, ставок на спорт и казино. А также не допустить контакта рекламы с детьми, чтобы она не всплывала в общедоступных приложениях, например, доставки еды или заказа такси», – заявил Кирьянов.

По словам депутата, такая реклама должна быть уместной, правильно оформленной и не создавать ложного впечатления, что азартные игры – это инструмент для заработка.

