Netflix готовит документальный проект о лудомании Даны Уайта
Netflix готовит документальный проект о ставках и игровой зависимости Даны Уайта.
По данным The Hollywood Reporter, Netflix заинтересовала репутация главы UFC как одного из самых известных игроков Лас-Вегаса. Он регулярно играет в казино и проигрывает крупные суммы.
Сам Уайт открыто признает, что у него есть серьезные проблемы с азартными играми. В одном из интервью он рассказывал, как проиграл $3 млн за одну ночь.
Проект находится на ранней стадии разработки, Netflix пока не давал публичных комментариев.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: The Hollywood Reporter
