Netflix готовит документальный проект о лудомании Даны Уайта

Netflix готовит документальный проект о ставках и игровой зависимости Даны Уайта.

По данным The Hollywood Reporter, Netflix заинтересовала репутация главы UFC как одного из самых известных игроков Лас-Вегаса. Он регулярно играет в казино и проигрывает крупные суммы.

Сам Уайт открыто признает, что у него есть серьезные проблемы с азартными играми. В одном из интервью он рассказывал, как проиграл $3 млн за одну ночь.

Проект находится на ранней стадии разработки, Netflix пока не давал публичных комментариев.

Рентген-столы и меченые карты: как работала покерная схема, за которую судят Биллапса?