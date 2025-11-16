8

Netflix готовит документальный проект о лудомании Даны Уайта

Netflix готовит документальный проект о ставках и игровой зависимости Даны Уайта.

По данным The Hollywood Reporter, Netflix заинтересовала репутация главы UFC как одного из самых известных игроков Лас-Вегаса. Он регулярно играет в казино и проигрывает крупные суммы.

Сам Уайт открыто признает, что у него есть серьезные проблемы с азартными играми. В одном из интервью он рассказывал, как проиграл $3 млн за одну ночь.

Проект находится на ранней стадии разработки, Netflix пока не давал публичных комментариев.

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: The Hollywood Reporter
logoUFC
Ставки на спорт
logoДана Уайт
Беттинг-индустрия
Лудомания
Казино
