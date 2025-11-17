В Госдуму внесены поправки по новым налогам для букмекеров. Оборотный налог заменят на налог с GGR
Поправки по новым налогам для букмекерских компаний внесены в Госдуму.
22 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. В числе прочих были подтверждены новые налоги для букмекерских компаний: 5% от оборота и 25% на прибыль.
Перед вторым чтением в законопроект были внесены поправки. Вместо введения налога в размере 5% от оборота для букмекеров ожидается 7% от GGR – разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами.
Второе чтение законопроекта запланировано на вторник, 18 ноября.
Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше
Новые налоги для беттинг-компаний – как это скажется на вас? Опрос для работников индустрии359 голосов
Нервничаю, меня могут уволить / рискую потерять в зарплате
Подумываю уходить, тут явно станет меньше денег
Не переживаю, меня не коснется
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Госдума
