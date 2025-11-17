BetMGM стал официальным беттинг-партнером «Питтсбурга»

Букмекерская компания BetMGM объявила о партнерстве с «Питтсбургом».

BetMGM стала партнером клуба НХЛ в сфере спортивных ставок и онлайн-казино. Детали соглашения не разглашаются, но известно, что это «многолетняя сделка».

«Гордимся тем, что BetMGM стала нашим официальным беттинг-партнером. BetMGM – признанный лидер индустрии, и это партнерство подтверждает наше стремление улучшить впечатления от матчей для самых преданных болельщиков НХЛ», – заявил представитель «Питтсбурга» Стив Келли.

В рамках партнерства на домашней арене «Пингвинс» появятся вывески и брендинг BetMGM. Также букмекер и клуб будут проводить совместные акции в социальных сетях и на арене в дни домашних матчей.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше