1,35% клиентов легальных букмекерских компаний в России установили самоограничения на ставки

Почти 10 тысяч россиян установили бессрочное самоисключение от ставок в третьем квартале.

По данным «Ведомостей» со ссылкой на исследование Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) и ЕЦУПИС, всего за 3-й квартал было установлено 25 740 ограничений на ставки в сервисе «Ответственная игра». 9 396 бетторов установили пожизненное самоисключение.

Сервис «Ответственная игра» от ЕЦУПИСа начал работу в октябре 2023-го. Он позволяет игрокам установить ограничения по суммам депозитов или запретить их на определенный срок у всех легальных российских букмекеров в одном месте.

В личном кабинете ЕЦУПИСа каждый игрок может ограничить размер максимального депозита, размер операции за определенный период, а также любую активность. Самоисключение возможно как на определенный период, так и навсегда.

Отмечается, что доля клиентов легальных букмекеров с самоограничениями составляет 1,35%. Этот показатель вырос более чем в 2 раза за год – с 0,64% в 2024 году.

