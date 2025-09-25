70 млрд рублей – ожидаемые поступления в бюджет от новых налогов для букмекеров: «Изменения направлены на финансирование обороны и безопасности»
Новые налоги для букмекеров ежегодно будут приносить около 70 млрд рублей в бюджет, считают в Правительстве.
Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.
«Изменения в этой части в налоговом законодательстве направлены, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности.
Ориентировочный фискальный эффект для бюджетной системы составит порядка 70 млрд рублей», – сообщила профессор кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Юлия Тюрина.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
