64

«Будем вынуждены пересмотреть или отказаться от большинства контрактов». Гендиректор «Фонбет» о налогах для БК

Генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов прокомментировал инициативу Министерства финансов с введением дополнительных налогов для букмекеров.

«Новая инициатива вызывает много вопросов, на которые хотелось бы получить ответ. Нам не понятно, что значит введение налога в 5% от принятых ставок и как это увязывается с Целевыми отчислениями на развитие спорта, которые мы платим. В этом году мы переводим 2% отчислений, с 2026 года должны перечислять 2,25% на поддержку отечественного спорта, но эти платежи не являются налогом.

Соответственно, из тех сообщений, с которыми удалось ознакомиться, можно сделать вывод, что это будет дополнительная нагрузка и по факту сумма вырастет сразу более чем в три раза – до 7,25%. Помимо этого, планируется ввести налог на прибыль в 25%.

Посчитать что произойдет, достаточно просто – 5% налог со ставок составляет более 50% валовой прибыли компании. Не нужно быть бухгалтером, чтобы посчитать: если бизнес отдает 5% налог на ставки, 2.25% от ставок в виде целевых отчислений – это уже составляет более 80% валового дохода.

К сожалению, взымать 25% налога на прибыль будет просто не с чего – мы уверены, что индустрия уйдет в минус и будет самоликвидироваться постепенно, уходя в тень. Эту арифметику легко проверить – все отчетности 2024 года есть в открытом доступе, так что такие выводы легко подтвердить. Вероятно, коллеги из Минфина держат курс на национализацию отрасли, другого объяснения пока не приходит.

Все это приведет к большому количеству последствий. Главные потери понесет, в первую очередь российский спорт и его болельщики из-за потерь финансирования их любимых команд, а также фонды, социальные организации и спортивные федерации, для которых зачастую средства от БК в виде целевых отчислений и/или спонсорских контрактов составляют бОльшую часть бюджета.

Мы будем вынуждены пересмотреть или отказаться от большой части наших спонсорских, социальных и благотворительных инициатив и контрактов. Более того, нельзя не учитывать потери российской медиа отрасли: букмекерская индустрия традиционно является крупнейшим рекламодателем на спортивных федеральных каналах таких как «Матч ТВ», обеспечивая возможность российскому зрителю бесплатно смотреть любимые спортивные события.

Произойдет и кратное сокращение, а где-то и полное прекращение инвестиций в наружную и иные виды медиа-рекламы, через которые продвигаются российские соревнования», – говорится в комментарии Парамонова, предоставленного «Фонбет».

Напомним, регулятор направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

Опубликовал: Максимилиан Алфимов
деньги
Букмекеры
Законы
Беттинг-индустрия
Фонбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Президент «Лиги Ставок»: «Налог в 5% может привести к исчезновению легальной букмекерской отрасли в России»
3848 минут назад
Гендиректор БЕТСИТИ о новых налогах: «Совокупный эффект от этих мер может оказаться критическим как для бизнеса, так и для отрасли в целом»
2сегодня, 12:11
Владимир Прокофьев: «Новые налоги для букмекеров могут убить индустрию легального беттинга в России»
2сегодня, 10:53
«Объем прямой поддержки спорта с нашей стороны может быть значительно сокращен». Olimpbet – о новых налогах для букмекеров
1сегодня, 09:53
Давыдов о новых налогах для букмекеров: «Предлагаемые изменения поставят многие легальные БК на грань рентабельности и даже приведут к их закрытию»
3сегодня, 09:12
Дегтярев об отчислениях букмекеров в РСФ: «Жду атак, что мы зажали деньги и не финансируем федерации. Не надо бабушку лохматить и «горбатого лепить» – надо подождать»
111сегодня, 08:48
Оганезов о новых налогах для букмекеров: «Такое фискальное бремя отбросит бизнес в 90-е, когда БК представляли собой полукриминальные структуры»
1сегодня, 07:58
Фигуристка Константинова о контракте Winline с Роналдиньо: «Наш спорт переживает не лучшие времена. И нужно поддерживать российских спортсменов – кто их еще поддержит?»
38сегодня, 07:33
Минфин предлагает ввести для букмекеров два новых налога – на игорный бизнес и на прибыль организаций
98сегодня, 06:19
Президент федерации бобслея Пегов – букмекерам: «Чем мы вас должны привлекать? Может, еще чечетку станцевать?! Вы обязаны нам помогать!»
5вчера, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS
13 сентября, 06:35
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
PARI провел закрытый покерный турнир в Сочи с участием Массимо Карреры и Luxury Girl
3 июня, 14:50