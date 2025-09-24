«Будем вынуждены пересмотреть или отказаться от большинства контрактов». Гендиректор «Фонбет» о налогах для БК

Генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов прокомментировал инициативу Министерства финансов с введением дополнительных налогов для букмекеров.

«Новая инициатива вызывает много вопросов, на которые хотелось бы получить ответ. Нам не понятно, что значит введение налога в 5% от принятых ставок и как это увязывается с Целевыми отчислениями на развитие спорта, которые мы платим. В этом году мы переводим 2% отчислений, с 2026 года должны перечислять 2,25% на поддержку отечественного спорта, но эти платежи не являются налогом.

Соответственно, из тех сообщений, с которыми удалось ознакомиться, можно сделать вывод, что это будет дополнительная нагрузка и по факту сумма вырастет сразу более чем в три раза – до 7,25%. Помимо этого, планируется ввести налог на прибыль в 25%.

Посчитать что произойдет, достаточно просто – 5% налог со ставок составляет более 50% валовой прибыли компании. Не нужно быть бухгалтером, чтобы посчитать: если бизнес отдает 5% налог на ставки, 2.25% от ставок в виде целевых отчислений – это уже составляет более 80% валового дохода.

К сожалению, взымать 25% налога на прибыль будет просто не с чего – мы уверены, что индустрия уйдет в минус и будет самоликвидироваться постепенно, уходя в тень. Эту арифметику легко проверить – все отчетности 2024 года есть в открытом доступе, так что такие выводы легко подтвердить. Вероятно, коллеги из Минфина держат курс на национализацию отрасли, другого объяснения пока не приходит.

Все это приведет к большому количеству последствий. Главные потери понесет, в первую очередь российский спорт и его болельщики из-за потерь финансирования их любимых команд, а также фонды, социальные организации и спортивные федерации, для которых зачастую средства от БК в виде целевых отчислений и/или спонсорских контрактов составляют бОльшую часть бюджета.

Мы будем вынуждены пересмотреть или отказаться от большой части наших спонсорских, социальных и благотворительных инициатив и контрактов. Более того, нельзя не учитывать потери российской медиа отрасли: букмекерская индустрия традиционно является крупнейшим рекламодателем на спортивных федеральных каналах таких как «Матч ТВ», обеспечивая возможность российскому зрителю бесплатно смотреть любимые спортивные события.

Произойдет и кратное сокращение, а где-то и полное прекращение инвестиций в наружную и иные виды медиа-рекламы, через которые продвигаются российские соревнования», – говорится в комментарии Парамонова, предоставленного «Фонбет».

Напомним, регулятор направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.