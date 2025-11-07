Алаев о новом беттинг-контракте РПЛ: «Сейчас пауза в истории с букмекерами. Мы прекрасно понимаем, с какими реалиями они могут столкнуться»

Александр Алаев заявил о приостановке переговоров РПЛ с букмекерами по новому беттинг-контракту.

В 2022-м Winline стал официальным букмекером Мир РПЛ. Стороны заключили 4-летний договор на 11,04 миллиарда рублей – чуть меньше 3 миллиардов в год.

Сообщалось, что по новому контракту с букмекером лига может получить 6-7 миллиардов рублей в год.

«Очень приятно, что именно на форуме «Россия – спортивная держава» мы подписали первый официальный документ с нашим вещателем «Матч ТВ». Это наш основной партнер с точки зрения, в том числе и финансовых ресурсов. И мы продолжим работу как с нашими другими действующими партнерами, так и потенциально новыми.

Понятно, что сейчас некоторая пауза в истории с букмекерами. Мы прекрасно понимаем, с какими реалиями они могут столкнуться. Но мы ждем, мы на связи. Плюс у нас есть другие категории, с которыми мы находимся в активной фазе.

Я уверен, что в зимнюю паузу между кругами мы уже определимся с партнерами для того, чтобы готовить как раз и ребрендинг нашей организации и в целом готовиться к запуску нового цикла», – заявил Алаев.

22 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. В числе прочих подтверждены новые налоги для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

