Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Детско-юношеский, массовый и адаптивный спорт будут получать не менее 60% от всего объема средств фонда»

Михаил Дегтярев заявил, что большая часть средств из РСФ будет выделяться на детско-юношеский, массовый и адаптивный спорт.

Ранее все отчисления букмекеров перечислялись от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) напрямую федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта.

По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в Российский спортивный фонд (РСФ) под руководством министра спорта Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

«В соответствии с поручением президента создан Российский спортивный фонд, который формируется за счет целевых отчислений от букмекерской деятельности. Его ключевая задача – системная поддержка и развитие детско-юношеского спорта.

Фонд начал работу. Уже первые выплаты получили федерации водных видов спорта, гимнастики, тенниса, дзюдо.

И детско-юношеский, массовый и адаптивный спорт как приоритетное направление деятельности фонда будет получать финансирование не менее 60%, по прогнозам, от всего объема средств.

Контроль за расходованием, которого до этого в принципе не существовало как института, согласно закону, будет осуществлять Счетная палата и попечительский совет фонда, сформированный распоряжением правительства», – заявил Дегтярев.

Ранее федерации и лиги выделяли примерно 70% букмекерских отчислений на развитие профессионального спорта. Исходя из заявления министра спорта РФ, по новой схеме на профессиональный спорт будет выделяться максимум 40% от всех отчислений букмекеров, поступивших в РСФ.