Роман Ротенберг: «Рассчитываем на сохранение поддержки от букмекеров, поскольку это очень важно для нашего хоккея»

Роман Ротенберг оценил поддержку ФХР со стороны букмекеров.

Ранее главы 16 спортивных федераций подписали коллективное письмо с просьбой смягчить проект налогов для букмекеров.

«Мы очень рады поддержке, нашим партнерам, это очень важно – поддерживать развитие нашего хоккея, начиная с детско-юношеских школ и заканчивая сборными командами, строить инфраструктуру.

Мы уже построили катки в формате ГЧП из небюджетных источников, собираем инвесторов. Мы очень рады, если у нас есть партнеры, с помощью которых можем развивать наш хоккей.

Мы рассчитываем на поддержку, поскольку это очень важно для нашего хоккея», – заявил первый вице-президент ФХР.

