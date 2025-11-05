1

Роман Ротенберг: «Рассчитываем на сохранение поддержки от букмекеров, поскольку это очень важно для нашего хоккея»

Роман Ротенберг оценил поддержку ФХР со стороны букмекеров.

Ранее главы 16 спортивных федераций подписали коллективное письмо с просьбой смягчить проект налогов для букмекеров.

«Мы очень рады поддержке, нашим партнерам, это очень важно – поддерживать развитие нашего хоккея, начиная с детско-юношеских школ и заканчивая сборными командами, строить инфраструктуру.

Мы уже построили катки в формате ГЧП из небюджетных источников, собираем инвесторов. Мы очень рады, если у нас есть партнеры, с помощью которых можем развивать наш хоккей.

Мы рассчитываем на поддержку, поскольку это очень важно для нашего хоккея», – заявил первый вице-президент ФХР.

Дюков, Кириленко, Третьяк и другие боссы федераций вступились за букмекеров. Боятся потерять и контракты, и отчисления

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
Ставки на хоккей
Ставки на спорт
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Ставки на сегодня
Российский спортивный фонд
logoФХР
Законы
Финансы
logoРоман Ротенберг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
