ОКР и РСФ обсудили финансирование олимпийских федераций за счет отчислений букмекеров
Генеральный директор ОКР Роман Крамарь и гендиректор РСФ Антон Егорьков обсудили работу Российского спортивного фонда.
Ранее все отчисления букмекеров перечислялись от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) напрямую федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта.
По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в Российский спортивный фонд (РСФ) под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.
«Роман Крамарь и Антон Егорьков обменялись мнениями по поводу сотрудничества двух организаций в рамках приоритетных направлений Российского спортивного фонда – среди них финансовая поддержка физической культуры и спорта, адаптивного спорта, создание отечественной спортивной продукции и т.д.
Получателями дополнительной финансовой поддержки фонда могут быть в том числе члены ОКР – физкультурно-спортивные общества и общероссийские спортивные федерации», – говорится в заявлении на сайте ОКР.