ОКР и РСФ обсудили финансирование олимпийских федераций за счет отчислений букмекеров

Генеральный директор ОКР Роман Крамарь и гендиректор РСФ Антон Егорьков обсудили работу Российского спортивного фонда.

Ранее все отчисления букмекеров перечислялись от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) напрямую федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта.

По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в Российский спортивный фонд (РСФ) под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

«Роман Крамарь и Антон Егорьков обменялись мнениями по поводу сотрудничества двух организаций в рамках приоритетных направлений Российского спортивного фонда – среди них финансовая поддержка физической культуры и спорта, адаптивного спорта, создание отечественной спортивной продукции и т.д.

Получателями дополнительной финансовой поддержки фонда могут быть в том числе члены ОКР – физкультурно-спортивные общества и общероссийские спортивные федерации», – говорится в заявлении на сайте ОКР.