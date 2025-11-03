Арман Царукян: «Когда я подписал контракт с UFC, у меня не было ни одного спонсора. PARI – первый, кто меня поддержал»

Арман Царукян высказался о партнерстве с PARI.

Боец легкого веса UFC является амбассадором букмекерской компании.

«Когда я подписал контракт с UFC, у меня не было ни одного спонсора. И первый, кто меня поддержал – PARI. И вот на протяжении многих лет с первого дня моего дебюта мы работаем вместе. И мне очень приятно, что у нас очень хорошие взаимоотношения с первого дня и до сегодняшнего.

Мы работаем вместе такое долгое время, и никогда у нас никаких разногласий не было, в хорошем тандеме идем. Они меня очень хорошо поддерживают – и с медиастороны, и со всех сторон», – заявил Царукян.

22 ноября Царукян проведет поединок против Дэна Хукера. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night, который пройдет в Катаре.