Мазепин о распределении отчислений букмекеров: «Для меня главный критерий – количество олимпийских медалей»

Дмитрий Мазепин считает, что главным критерием распределения средств из Российского спортивного фонда (РСФ) должно быть количество олимпийских медалей.

Ранее все отчисления букмекеров перечислялись от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) напрямую федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта.

По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в РСФ под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

– Должны ли больше получать те, кто генерирует наибольший поток ставок, или те, у кого больше число занимающихся, или те, кто приносит больше медалей? Какой из этих вариантов поддерживаете вы?

– Если говорить о массовости, по данным Минспорта, футболом занимаются около 3,5 миллионов человек, плаванием – 3 миллиона. Для сравнения, хоккеем – всего около 700 тысяч, хотя он тоже в топе ставок. По этой логике водные виды спорта заслуживают серьезного финансирования.

Но лично для меня главный критерий – количество олимпийских медалей. У нас по водным видам разыгрывается 55 комплектов наград – больше, чем в любом другом виде спорта. На чемпионате мира по водным видам спорта – 77 комплектов.

Поэтому я считаю, что национальные приоритеты должны отражаться в структуре финансирования. Необходимо вкладываться туда, где можем добиться реальных результатов на самом высоком уровне, – заявил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.

