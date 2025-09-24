  • Спортс
  • Гендиректор БЕТСИТИ о новых налогах: «Совокупный эффект от этих мер может оказаться критическим как для бизнеса, так и для отрасли в целом»
Гендиректор БЕТСИТИ о новых налогах: «Совокупный эффект от этих мер может оказаться критическим как для бизнеса, так и для отрасли в целом»

Генеральный директор БК БЕТСИТИ Елена Серова прокомментировала инициативу Минфина ввести два новых налога.

Напомним, регулятор направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Как гражданин я прекрасно осознаю важность государственного регулирования букмекерской сферы, пополнения казны в условиях решения руководством страны стратегических задач, но как руководитель компании не могу не переживать за развитие бизнеса, его финансовую устойчивость и обеспечение платёжеспособности компании.

Предлагаемые изменения налогообложения букмекерского бизнеса с большой долей вероятности поведут за собой сокращение инвестиций в спорт. Компании будут вынуждены оптимизировать свои расходы для сохранения финансовой устойчивости. И под существенное сокращения могут попасть спонсорские портфели и маркетинговые вложения в спорт. Это напрямую затронет спортивные клубы, лиги и федерации, которые сегодня в значительной степени зависят от партнерской поддержки.

При этом спонсорские контракты и рекламные активности букмекеров являются мощным инструментом популяризации спорта среди населения. Посредством таких контрактов спорт получает финансовую поддержку. Сокращение этих инвестиций приведет к снижению зрительского интереса и, как следствие, к уменьшению доходов спортивных организаций. Важно отметить, что параллельно с новыми налогами с 1 января 2026 года планируется увеличение размера целевых отчислений на спорт с 2% до 2,25%.

Согласно тексту инициативы, законопроект направлен на укрепление государственной системы регулирования игорного бизнеса и повышение социальной ответственности букмекерских компаний. Ожидается, что увеличение обязательных отчислений позволит привлечь дополнительные средства в развитие массового и профессионального спорта в России. Однако, необходимо понимать, что совокупный эффект от этих мер может оказаться критическим как для бизнеса, так и для отрасли в целом.

Также важно отметить, что нововведения лягут исключительно на плечи легальных букмекеров, которые действуют в правовом поле и прозрачно ведут отчетность. В то же время нелегальные онлайн-казино и букмекеры, работающие из-за рубежа, не будут нести этих расходов, что приведет к новому витку расцвета их бизнеса. А следом произойдет отток клиентов из «белой зоны», и, как следствие, снижению налоговых поступлений от легального сектора в целом», – говорится в заявлении Серовой.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Пресс-служба БЕТСИТИ
