  • Алаев о спонсорских контрактах РПЛ: «У букмекеров не лучшие времена. Но мы не боимся, ожидаем минимум 20% роста к текущему контракту»
Александр Алаев завил, что стоимость спонсорских контрактов Мир РПЛ может вырасти на 20%.

– Как РПЛ планирует зарабатывать?

– Исходя из стратегии, которую мы представили на форуме, многие ведь жалуются, что нет цифр. Хотя стратегия будет действовать с 2026 года, контракты подписывали на 2026 год, но мы себе KPI ставим, лига и клубы, – +20% от тех контрактов, которые были подписаны в другой реальности три года назад.

Это очень непросто. Все понимают, что происходит с экономикой, я говорю про спортивную, не самые лучшие времена, например, у букмекеров. Но мы не боимся, говорим – минимум 20% роста к текущему контракту, – завил президент РПЛ.

22 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. В числе прочих подтверждены новые налоги для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
