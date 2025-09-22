Умар Кремлев: «Общая сумма контрактов букмекеров с федерациями – примерно 50 млрд рублей»

Умар Кремлев в рамках форума АИС-2025 высказался о спонсорских контрактах букмекеров с федерациями и лигами.

«Контракты букмекеров с федерациями – надо посчитать, но еще 50 миллиардов примерно.

Букмекеры подписывают контракты с федерациями, которые занимаются маркетингом. Это обязательно нужно делать», – цитирует президента IBO корреспондент Спортса’’.

Ранее Одес Байсултанов заявил , что букмекеры заплатили суммарно более 90 млрд рублей в качестве целевых отчислений на развитие спорта.