Умар Кремлев: «Общая сумма контрактов букмекеров с федерациями – примерно 50 млрд рублей»
Умар Кремлев в рамках форума АИС-2025 высказался о спонсорских контрактах букмекеров с федерациями и лигами.
«Контракты букмекеров с федерациями – надо посчитать, но еще 50 миллиардов примерно.
Букмекеры подписывают контракты с федерациями, которые занимаются маркетингом. Это обязательно нужно делать», – цитирует президента IBO корреспондент Спортса’’.
Ранее Одес Байсултанов заявил, что букмекеры заплатили суммарно более 90 млрд рублей в качестве целевых отчислений на развитие спорта.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
