  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Замминистра спорта Байслутанов: «В спорт влилось более 90 млрд рублей от букмекеров. Отношения с индустрией азартных игр – государственно значимое партнерство»
Замминистра спорта Байслутанов: «В спорт влилось более 90 млрд рублей от букмекеров. Отношения с индустрией азартных игр – государственно значимое партнерство»

Замминистра спорта сообщил, что букмекерские компании перечислили более 90 млрд рублей на развитие спорта в качестве целевых отчислений.

«Отношения между спортом и индустрией азартных игр вышли на принципиально новый уровень. Это не просто ставки, а государственно значимое партнерство.

Наглядные результаты этого партнерства – более 90 млрд рублей [в качестве отчислений], который влились в спорт: от инфраструктуры до проведения спортивный мероприятий», – цитирует Одеса Байсултанова корреспондент Спортса’’.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
