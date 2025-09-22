Замминистра спорта Байслутанов: «В спорт влилось более 90 млрд рублей от букмекеров. Отношения с индустрией азартных игр – государственно значимое партнерство»
Замминистра спорта сообщил, что букмекерские компании перечислили более 90 млрд рублей на развитие спорта в качестве целевых отчислений.
«Отношения между спортом и индустрией азартных игр вышли на принципиально новый уровень. Это не просто ставки, а государственно значимое партнерство.
Наглядные результаты этого партнерства – более 90 млрд рублей [в качестве отчислений], который влились в спорт: от инфраструктуры до проведения спортивный мероприятий», – цитирует Одеса Байсултанова корреспондент Спортса’’.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
