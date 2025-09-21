Вьетнам выиграл Интервидение. Перед конкурсом подавляющим фаворитом котировался Shaman

Дык Фук из Вьетнама выиграл Интервидение-2025.

Песенный конкурс, который стал аналогом «Евровидения», прошел 20 сентября в Москве. В Интервидении приняли участие представители 23 стран.

Певец Дык Фук набрал наибольшее количество баллов – 422. Перед конкурсом вьетнамец был вне топ-10 фаворитов у букмекеров.

Главным претендентом на победу считался Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman.

Букмекеры давали коэффициент 3.25 на успех представителя России, который выступил с песней «Прямо по сердцу».

После своего номера Дронов поблагодарил публику за теплый прием и попросил членов жюри не оценивать его выступление в знак гостеприимства.

Второе место заняла группа Nomad из Кыргызстана (373 балла). Третьей стала Дана Аль-Мир из Катара (363 балла).