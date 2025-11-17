Вылет «Динамо» из РПЛ под руководством Карпина в три раза вероятнее, чем чемпионство в этом сезоне

Букмекеры оценили шансы «Динамо» на вылет из РПЛ под руководством Валерия Карпина.

После 15 туров московский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 17 очками. Отрыв от зоны переходных матчей – 3 балла, отставание от топ-3 – 13 очков.

«Динамо» идет по графику хуже сезона-2015/16, когда команда вылетела в Первую лигу.

БЕТСИТИ дает коэффициент 100.00 (1%) на то, что москвичи станут чемпионами России в этом сезоне. Вероятность вылета бело-голубых в Первую лигу под руководством Карпина в три раза выше – 30.00, или 3,3%.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, подписав контракт до 2028-го.