Вылет «Динамо» из РПЛ под руководством Карпина в три раза вероятнее, чем чемпионство в этом сезоне
Букмекеры оценили шансы «Динамо» на вылет из РПЛ под руководством Валерия Карпина.
После 15 туров московский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 17 очками. Отрыв от зоны переходных матчей – 3 балла, отставание от топ-3 – 13 очков.
«Динамо» идет по графику хуже сезона-2015/16, когда команда вылетела в Первую лигу.
БЕТСИТИ дает коэффициент 100.00 (1%) на то, что москвичи станут чемпионами России в этом сезоне. Вероятность вылета бело-голубых в Первую лигу под руководством Карпина в три раза выше – 30.00, или 3,3%.
Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, подписав контракт до 2028-го.
