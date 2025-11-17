«Салават Юлаев» в ноябре ни разу не забрасывал в большинстве. 2.03 – продление тренда с «Локомотивом»
«Локомотив» примет «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Уфы ни разу не забивал в большинстве в ноябре. Кроме того, «Салават» не реализовал численное преимущество в 7 матчах подряд против «Локомотива».
Букмекеры дают коэффициент 1.70 на то, что «Салават» забросит «железнодорожникам» в большинстве и прервет неудачную серию. 2.03 – снова не реализует лишнего.
Игра пройдет 17 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.
