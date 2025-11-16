«Вашингтон» идет 14-м на Востоке. Шансы на выход в плей-офф НХЛ снизились до 55% с начала сезона

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

Поражение стало для «столичных» 8-м в последних 10 играх. «Кэпиталс» набрали 18 очков в 18 играх в текущей регулярке и идут на 14-м месте в Восточной конференции, опережая лишь «Торонто» и «Баффало».

Букмекеры снизили вероятность выхода «Вашингтона» в плей-офф. На старте сезона коэффициент на это составлял 1.50 (около 67% вероятности), сейчас поднялся до 1.80 (55%).

