Сборная России стабильно побеждает после ничьих последние 2,5 года. Подопечные Карпина сыграют с Чили после 1:1 с Перу

Сборная России стабильно побеждает после ничьих.

С 23 марта 2023-го подопечные Валерия Карпина сыграли вничью 6 раз – с Ираном (1:1), Катаром (1:1), Кенией (2:2), Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1). Каждый раз после такого исхода российская сборная побеждала.

Следующий матч россияне проведут с Чили. После ничьей с Перу букмекеры подняли коэффициент на победу России до 1.67.

