Синнер – фаворит против Алькараса у букмекеров. Испанцы ни разу не выигрывали итоговый турнир в XXI веке

Карлос Алькарас и Янник Синнер разыграют титул итогового турнира.

Алькарас стал первым за 12 лет испанцем, вышедшим в финал итогового турнира. В 2013-м Рафаэль Надаль проиграл Новаку Джоковичу. Испанские теннисисты ни разу не брали итоговый в XXI веке.

Алькарас котируется андердогом встречи с коэффициентом 2.48. На победу Синнера букмекеры дают 1.57.

