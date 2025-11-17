15.00 давали на разгромное поражение Италии от Норвегии (1:4). Команде Гаттузо нужно было побеждать с разницей в 9 мячей

Сборная Италии разгромно проиграла Норвегии (1:4) в заключительном матче отбора ЧМ-2026.

Для прямого выхода на чемпионат мира итальянцам нужно было побеждать норвежцев с разницей минимум в 9 мячей.

Перед матчем букмекеры давали коэффициент 15.00 (6%) на то, что Италия проиграет с крупным счетом. Норвегия дважды разгромила итальянцев в отборе – 3:0 дома и 4:1 в гостях.

Норвегия впервые с 1998 года вышла на чемпионат мира. Италия сыграет в стыковых матчах.