15.00 давали на разгромное поражение Италии от Норвегии (1:4). Команде Гаттузо нужно было побеждать с разницей в 9 мячей
Сборная Италии разгромно проиграла Норвегии (1:4) в заключительном матче отбора ЧМ-2026.
Для прямого выхода на чемпионат мира итальянцам нужно было побеждать норвежцев с разницей минимум в 9 мячей.
Перед матчем букмекеры давали коэффициент 15.00 (6%) на то, что Италия проиграет с крупным счетом. Норвегия дважды разгромила итальянцев в отборе – 3:0 дома и 4:1 в гостях.
Норвегия впервые с 1998 года вышла на чемпионат мира. Италия сыграет в стыковых матчах.
Все верно, пусть платят
Зря, спорту достанется меньше
Пусть радуются, что чуть снизили
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости