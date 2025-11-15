Россия – явный фаворит в матче против Чили. Сборные встречались один раз – в 2017-м (1:1)

Сборная России примет Чили в товарищеском матче.

Россия котируется явным фаворитом встречи с коэффициентом 1.58. На победу чилийцев букмекеры дают 6.50, на ничью – 4.00.

Сборные встречались лишь однажды – сыграли 1:1 в товарищеском матче в 2017-м. Россияне не проигрывают 22 матча подряд.

Игра пройдет в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт». Начало – в 18:00 мск.

