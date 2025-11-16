Сборная Беларуси сенсационно сыграла вничью с Данией – 2:2. Букмекеры давали на это 7% вероятности
Сборная Беларуси сыграла в гостях вничью с Данией (2:2) в рамках отбора ЧМ-2026.
В прематче Дания котировалась явным фаворитом с коэффициентом 1.06. Ничья зашла за 13.00 (примерно 7% вероятности).
Беларусь набрала 1-е очко в отборе ЧМ-2026.
Опубликовала: Венера Кравченко
