Пэрротт забил 5 мячей в двух матчах за сборную Ирландии. На дубль Португалии (2:0) давали 70.00, на хет-трик Венгрии (3:2) – 100.00
Хет-трик Троя Пэрротта в матче с Венгрией вывел сборную Ирландии в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2026.
Ирландцы обыграли Венгрию (3:2) на выезде, уступая 1:2 к 80-й минуте. В составе гостей все три гола на свой счет оформил Пэрротт, победный мяч нападающий забил на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.
Это победа позволила ирландцам занять второе место в своей отборочной группе и сыграть в стыковых матчах за право участия финальной стадии чемпионата мира.
На хет-трик Пэрротта в игре с Венгрией давали коэффициент 100.00. За три дня до этого форвард сделал дубль в матче с Португалией (2:0) за 70.00.
Он героически вытащил Ирландию в стыки. Трой Пэрротт заслужил ваше внимание
