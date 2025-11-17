«Сибирь» не побеждает в КХЛ больше месяца – 12 матчей подряд. 2.29 – обыграют «Шанхай» дома и прервут серию

«Сибирь» примет «Шанхай Дрэгонс» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Новосибирска проиграл в 12 матчах подряд. Последняя победа случилась 14 октября – тогда в Астане был обыгран «Барыс» (4:3, буллиты).

Букмекеры считают, что неудачная серия «Сибири» продолжится. На победу «Шанхая» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.68, на итоговый успех хозяев – 2.29.

Матч пройдет 17 ноября и начнется в 15:30 мск.