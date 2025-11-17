Словакия напрямую выйдет на ЧМ-2026, если победит Германию. Букмекеры дают на это 12.00

Германия примет Словакию в заключительном матче отбора ЧМ-2026.

Немецкая сборная лидирует в группе А с 12 очками. Словаки идут на втором месте, уступая по разнице мячей.

Для прямого выхода на чемпионат мира Словакии нужна только победа. Букмекеры дают коэффициент 12.00 на успех гостей и 1.06 на то, что Германия не проиграет.

В первом круге Словакия обыграла немецкую сборную со счетом 2:0.

Матч состоится 17 ноября и начнется в 22:45 мск.