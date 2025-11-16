Англия выиграла все матчи отбора ЧМ-2026 с общим счетом 20:0. Коэффициент 1.67 – не пропустит от Албании

Сборная Англии сыграет в гостях с Албанией в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Англия – явный фаворит матча с коэффициентом 1.36. На победу Албании букмекеры дают 10.50, на ничью – 4.80.

Англичане выиграли все 7 матчей отбора ЧИ-2026 с общим счетом 20:0. Если Албания забьет, сыграет коэффициент 2.15. На продление сухой серии Англии можно поставить за 1.67.

Матч пройдет 16 ноября. Начало – в 20:00 мск.

