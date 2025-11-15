Испания ни разу не пропустила в отборе ЧМ-2026. Букмекеры дают 55% на продление тренда с матче с Грузией

Сборная Грузии примет Испанию в рамках отбора ЧМ-2026.

Испанцы котируются явными фаворитами с коэффициентом 1.26. На победу Грузии можно поставить за 13.00, на ничью – за 6.80.

Испания ни разу не пропустила в отборе ЧМ-2026 и выиграла все матчи с общим счетом 15:0. Если Грузия забьет сыграет коэффициент 2.00. Продление сухой серии испанцев оценивается в 1.80 (около 55% вероятности).

Встреча состоится 15 ноября. Начало – в 20:00 мск.

Россия с Чили играли за год до ЧМ-2018. Что теперь с героями?