В 4 матчах подряд с участием Турции было забито 5+ голов. 3.00 – продление серии в игре с Болгарией

Сборная Турции примет Болгарию в рамках отбора ЧМ-2026.

Турция – подавляющий фаворит с коэффициентом 1.07. На победу Болгарии букмекеры дают 36.00, на ничью – 13.50.

В 4 матчах подряд с участием Турции было забито 5+ голов. Если команды пробьют тотал больше 4,5 голов, сыграет коэффициент 3.00. Обратная ставка зайдет за 1.39.

Также турки в 2 матчах подряд разгромили соперников. На фору (-2,5) с Болгарией можно поставить за 1.85.

Встреча состоится 15 ноября. Начало – в 20:00 мск.

