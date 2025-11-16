  • Спортс
2

Италия должна разгромить Норвегию 9:0 для прямого выхода на ЧМ-2026. Букмекеры оценивают вероятность этого события в 2%

Сборная Италии сохранила теоретические шансы выйти на ЧМ-2026 напрямую.

В европейском отборе при равенстве очков учитывается разница мячей. После 7 матчей Италия набрала 18 баллов и занимает второе место в группе I с разницей голов 20:8. Лидирует Норвегия, опережая итальянцев на три очка (33:4).

В заключительном туре Италия примет Норвегию. Чтобы занять первое место в группе, итальянцам нужно выиграть с разницей в 9+ голов.

БК Olimpbet дает коэффициент 50.00 (2% вероятности) на победу Италии с форой (-8,5).

Матч пройдет 16 ноября. Начало – в 22:45 мск.

Как Италии попасть на ЧМ? Либо 9:0 против Норвегии, либо стыки

Опубликовала: Венера Кравченко
