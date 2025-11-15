Махачев – явный фаворит боя против Маддалены у букмекеров. Австралиец ни разу не проигрывал в UFC
Ислам Махачев – явный фаворит против Джека Делла Маддалены.
Титульный поединок в полусреднем весе возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.
Махачев идет на серии из 15 побед. Маддалена выиграл 18 поединков подряд (8-0 в UFC).
Букмекеры дают на победу россиянина коэффициент 1.30. Успех австралийца оценивается в 3.80.
Главный бой в карьере Махачева. Что может пойти не так?
