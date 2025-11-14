Клопп – фаворит на замену Слоту в «Ливерпуле». Ираола – 2-й у букмекеров, Гласнер – 3-й, Эмери – 4-й
Юрген Клопп может вернуться в «Ливерпуль», считают букмекеры.
Бывший тренер «мерсисайдцев» котируется фаворитом на замену Арне Слоту у букмекеров за 5.00.
«Ливерпуль» идет на 8-м месте в таблице чемпионата с 18 баллами. Команда Слота проиграла 17 матчей в 2025 году – больше, чем «Манчестер Юнайтед» (16).
В топ-3 претендентов на работу в «Ливерпуле» также входят Андони Ираола из «Борнмута» и тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.
Фаворит на назначение в «Ливерпуль» по версии букмекеров:
1. Юрген Клопп – 5.00
2. Андони Ираола – 7.00
3. Оливер Гласнер – 9.00
4. Унаи Эмери – 13.00
5. Юлиан Нагельсманн – 15.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
