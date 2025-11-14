Клопп – фаворит на замену Слоту в «Ливерпуле». Ираола – 2-й у букмекеров, Гласнер – 3-й, Эмери – 4-й

Юрген Клопп может вернуться в «Ливерпуль», считают букмекеры.

Бывший тренер «мерсисайдцев» котируется фаворитом на замену Арне Слоту у букмекеров за 5.00.

«Ливерпуль» идет на 8-м месте в таблице чемпионата с 18 баллами. Команда Слота проиграла 17 матчей в 2025 году – больше , чем «Манчестер Юнайтед» (16).

В топ-3 претендентов на работу в «Ливерпуле » также входят Андони Ираола из «Борнмута » и тренер «Кристал Пэлас » Оливер Гласнер.

Фаворит на назначение в «Ливерпуль» по версии букмекеров:

1. Юрген Клопп – 5.00

2. Андони Ираола – 7.00

3. Оливер Гласнер – 9.00

4. Унаи Эмери – 13.00

5. Юлиан Нагельсманн – 15.00