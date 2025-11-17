«Зенит» уйдет на зимний перерыв лидером РПЛ, считают букмекеры. Сейчас петербуржцы занимают 3-е место в таблице

Букмекеры считают, что «Зенит» уйдет на зимний перерыв лидером РПЛ.

После 15 туров петербуржцы занимают 3-е место в таблице, отставая от «Краснодара» и ЦСКА на 3 очка. «Бетсити» дает коэффициент 1.90 на то, что команда Сергея Семака вырвется на 1-ю строчку к зимней паузе.

Зимний чемпион РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 1.90

2. «Краснодар» – 3.50

3. ЦСКА – 3.50

4. «Локомотив» – 15.00

5. «Балтика» – 50.00

«Зенит» – лидер по пенальти, «Спартак» – по владению. Главные цифры 1-го круга РПЛ