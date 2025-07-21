ЕЦУПИС о букмекерском рынке: «В первой половине 2025 года наблюдаем замедление темпов роста. Видим очень скромный прирост – лишь на 8-10%»

В Едином ЦУПИСе сообщили о замедлении темпов роста букмекерского рынка в России.

Ранее экс-управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев сообщил, что отечественный беттинг-рынок «продолжает активно тормозить ».

«В первой половине 2025 года наблюдается замедление темпов роста букмекерского рынка. Если в последние годы рынок рос на уровне 40%, то сейчас, если применять линейную экстраполяцию тренда первого полугодия, мы видим очень скромный его прирост – лишь на 8-10%. Мы склонны полагать, что это отложенный эффект денежной трансмиссии и жесткой кредитно-денежной политики ЦБ.

Но это касается не только рынка ставок, но и других сфер. В частности, такие же тенденции наблюдаются в сфере доставки продуктов питания: люди перестают тратить и переходят на сберегательную модель.

В текущих экономических реалиях, если ключевая ставка не будет снижаться и люди не перестанут думать о том, что надо копить, то такой тренд по охлаждению букмекерского рынка может и не развернуться в обратную сторону», – предоставили цитату члена правления ЕЦУПИС Артема Сычева в пресс-службе.

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