Дмитрий Сергеев: «Второй квартал закрылся для букмекеров в РФ еще хуже, чем первый. Рынок продолжает активно тормозить»
Экс-управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев поделился данным об объеме депозитов россиян у букмекеров в 2025 году.
«По слухам, 2-й квартал 2025 года по депозитам закрылся для букмекеров в РФ еще хуже, чем 1-й квартал. Просадка, со слов основных игроков – около 10% по сравнению с маем этого года. По общему объему депозитов второй квартал получается равен первому кварталу, что довольно неожиданно.
Рост рынка, по моим оценкам:
2-й квартал 2024-го к 2-му кварталу 2025-го – где-то 10-11%.
1-й квартал 2024-го к 1-му кварталу 2025-го – 16-17% (информация уже публиковалась).
Рынок, по сути, продолжает активно тормозить», – написал Сергеев в телеграме.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Сергеева
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