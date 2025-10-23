Умар Кремлев: «Не делаю ставки и вам не советую. Проблема не в букмекерах, а в онлайн-казино – оно убивает все»
Умар Кремлев признался, что не делает ставки на спорт.
«Я, конечно, не делаю ставки и вам не советую. Это такая, знаете, азартная игра.
Просто люди путают букмекеров с казино. Проблема не в букмекерах, а именно в онлайн-казино, оно убивает все. Его пытаются закрывать, оно законом запрещено», – заявил президент IBO.
Умар Кремлев: «Весь спорт существует благодаря букмекерам. Без них он умрет, никто не будет им заниматься»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: RTVI
