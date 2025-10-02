Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей

Пользователь «Лиги Ставок» собрал экспресс из 9 матчей , в который вошли матчи Лиги чемпионов, итальянской Серии Б и английского Чемпионшипа. Он поставил 500 рублей на сумасшедший коэффициент 5 183 и выиграл 2 591 530 рублей.

Из 9 событий беттор в 8 случаях поставил на ничью. Коэффициенты варьировались от 1,85 до 3,95. Ставку обе забьют пользователь заключил на матч «Боруссии» и «Атлетика» с коэффициентом 2,10. Стоит отметить и доехавшую ничью на 90-й минуте в матче «Вильярреала» и «Ювентуса» — кэф 3,65.

