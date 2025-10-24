Протоиерей Горячко о лотереях: «Для священников это точно недопустимо. Для мирянина это не строгий запрет, но и не одобряемый путь»

Протоиерей Евгений Горячко рассказал, можно ли православным играть в лотерею.

– Можно ли пробовать удачу в лотерее, если выигрыш идет на благотворительность?

– Лично я считаю, что простому человеку это, наверное, допустимо: путь честный, не связанный с обманом. Однако если есть возможность уклониться, я бы не советовал. Здесь важен моральный аспект.

Главный аргумент «за» – благая цель, благотворительность. Но стоит задать вопрос самому себе: не развивается ли в азарт, не надеется ли человек больше на случай, чем на Бога и свой труд?

Если священники начнут играть в лотереи, это будет плохим примером, поэтому для них это точно недопустимо. Для мирянина это не строгий запрет, но и не одобряемый путь. Лучше жертвовать на добрые дела от трудов своих рук, а не от случайного выигрыша, – заявил настоятель храма Святых Апостолов Петра и Павла в Жуковке.