Законопроект о самозапрете на азартные игры может быть принят до конца года, сообщили в Госдуме

Госдума может до конца года принять законопроект о самозапрете на азартные игры.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

«Мы сейчас готовим ко второму чтению законопроект о самоограничениях, он находится в нашем комитете. Я надеюсь, что до конца года мы его примем, ну и, соответственно, примем окончательно и законопроект о штрафах. Надо начинать этот процесс.

Такой подход демонстрирует сознательный и ответственный подход к управлению своими деньгами. И его применение возможно также в других сферах жизни», – заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

По словам Топилина, у депутатов имеется большое количество предложений, направленных на регулирование сферы азартных игр, поскольку эта проблема вызывает серьезную озабоченность среди россиян.