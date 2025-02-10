35 млрд рублей – целевые отчисления букмекеров за 2024-й. Сумма выросла почти в 2 раза за год

Целевые отчисления букмекеров за 2024-й год составили 35,3 млрд рублей, сообщили в Едином регуляторе азартных игр.

Сумма отчислений выросла почти в 2 раза по сравнению с 2023 годом – тогда букмекеры направили 19,1 млрд рублей в качестве отчислений на российский спорт.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. К 2028 году процент увеличится до 2,5%.

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