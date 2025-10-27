Азартные игры вошли в топ-3 главных угроз для подростков в соцсетях (ВятГУ)

Азартные игры стали одной из главных угроз для российских подростков в соцсетях.

Об этом сообщили ученые Вятского государственного университета. Исследователи создали рейтинг угроз, с которыми сталкиваются подростки в социальных сетях.

Согласно данным исследования, на долю пропаганды девиантного поведения (публикации, нормализующие употребление алкоголя, наркотиков, азартные игры и проституцию) приходится 20% от всех угроз для подростков в интернете.

Главной онлайн-угрозой (29%) для российских подростков называется «склонение к саморазрушению». «В ряде сообществ распространяются депрессивные настроения и даже призывы к суициду как к способу выйти из безвыходной ситуации. Самоповреждение становится «трендом» в соцсетях», – цитирует исследователей РИА Новости.

На втором месте в рейтинге ВятГУ идет пропаганда антисемейных ценностей (26%). Также в рейтинг попали пропаганда сатанизма и оккультизма (17%), склонение к агрессии по национальному, религиозному или социальному признаку (6%), а также распространение радикальных взглядов (2%).

В будущем ВятГУ планирует создать бот по выявлению признаков деструктивного контента в соцсетях.