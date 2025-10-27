  • Спортс
Клинический психолог: «Игорная индустрия эксплуатирует баги в психике. Задача казино – найти 5-10% проблемных игроков, жизнь которых превратится в ад»

Клинический психолог и исследователь игровой зависимости Денис Автономов рассказал, какие клиенты наиболее выгодны для казино.

– С учетом того, что далеко не все игроки оказываются в таком сложном положении, наверное, неправильно называть все букмекерские конторы и казино злом в чистом виде?

– Для большинства людей, видимо, нет. Игорная индустрия эксплуатирует баги в психике. Они проводят массовый скрининг населения и находят людей, которые более подвержены зависимости.

Из десяти взрослых только один – потенциальный игроман. Он не знает об этом, особо никогда не играл и даже не очень-то азартный человек.

Задача любого казино найти этого человека, чтобы он начал работать на тебя. Для этого нужно перебрать как можно больше людей.

Игорному бизнесу нужно, чтобы попробовали все, потому что большинство не попадется. Нужно найти те 5-10%, проблемных игроков, жизнь которых превратится в ад. А они сами даже не поймут, как это произошло, – заявил Автономов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Сноб»
