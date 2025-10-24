Комитет Госдумы по экономполитике не одобрил увеличение отчислений букмекеров на спорт с 2% до 3%
Комитет Госдумы по экономполитике рекомендовал отклонить законопроект о повышении отчислений букмекеров в первом чтении.
Ранее депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить ставку целевых отчислений букмекеров на спорт с 2% до 3%, а минимальную сумму выплат – с 30 до 40 миллионов рублей.
В комитете считают, что увеличение размера отчислений до 3% «может негативно повлиять на инвестиционную активность участников букмекерского рынка, а также стимулировать развитие «серого» рынка азартных услуг».
Также в комитете отметили, что положения законопроекта противоречат поручению президента РФ о поэтапном увеличении ставки целевых отчислений – до 2,25% с 1 января 2026 года и до 2,5% с 1 января 2028 года.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости