  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • У 65% футбольных арбитров в Турции есть аккаунты в букмекерских конторах, четверть активно делают ставки. Под подозрение попали 7 судей Суперлиги
6

У 65% футбольных арбитров в Турции есть аккаунты в букмекерских конторах, четверть активно делают ставки. Под подозрение попали 7 судей Суперлиги

Четверть футбольных арбитров в Турции регулярно делают ставки на спорт.

По данным Daily Sabah, Турецкая футбольная федерация (TFF) провела внутреннее расследование, которое показало, что 65% действующих футбольных судей в стране имеют аккаунты в букмекерских компаниях.

«Из 571 судьи 371 имеют аккаунты для ставок, а 152 активно играют. Мы намерены очистить наш футбол от любой тени коррупции. Никаких исключений не будет», – сказал президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу на брифинге в Стамбуле.

Под подозрение в том числе попали 7 арбитров высшего дивизиона Турции – Суперлиги. Они будут отстранены от работы до окончания расследования.

Всех судей из ставочного списка ожидают санкции – дисквалификации вплоть до пожизненного отстранения и передача материалов в правоохранительные органы.

Согласно правилам ФИФА и УЕФА, футбольным арбитрам запрещено делать ставки.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Daily Sabah
logoсудьи
logoвысшая лига Турция
Ставки на спорт
происшествия
Ставки на футбол
дисквалификации
Ставки на сегодня
logoФИФА
logoУЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Клинический психолог: «Игорная индустрия эксплуатирует баги в психике. Задача казино – найти 5-10% проблемных игроков, жизнь которых превратится в ад»
сегодня, 12:25
Азартные игры вошли в топ-3 главных угроз для подростков в соцсетях (ВятГУ)
сегодня, 11:54
Психолог Автономов: «70% взрослых по всему миру играют хотя бы раз в год. Под критерии зависимости подходят от 1% до 6,5% всех игроков»
сегодня, 10:50
Россия занимает 4-е место в мире по объему букмекерского рынка. 365 млрд рублей – ожидаемый доход российских БК в 2025-м (BBC News Brasil)
24 октября, 14:03
Протоиерей Горячко о лотереях: «Для священников это точно недопустимо. Для мирянина это не строгий запрет, но и не одобряемый путь»
24 октября, 13:03
Законопроект о самозапрете на азартные игры может быть принят до конца года, сообщили в Госдуме
24 октября, 09:35
Комитет Госдумы по экономполитике не одобрил увеличение отчислений букмекеров на спорт с 2% до 3%
24 октября, 08:05
ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники
23 октября, 16:08
Умар Кремлев: «Не делаю ставки и вам не советую. Проблема не в букмекерах, а в онлайн-казино – оно убивает все»
23 октября, 13:55
Будущее Малика Бизли зависит от заявления Министерства юстиции. Сегодня будет объявлено о «многочисленных арестах» по делу о нелегальных ставках (Пабло Торре)
23 октября, 13:19
Ко всем новостям
Последние новости
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо