У 65% футбольных арбитров в Турции есть аккаунты в букмекерских конторах, четверть активно делают ставки. Под подозрение попали 7 судей Суперлиги

Четверть футбольных арбитров в Турции регулярно делают ставки на спорт.

По данным Daily Sabah, Турецкая футбольная федерация (TFF) провела внутреннее расследование, которое показало, что 65% действующих футбольных судей в стране имеют аккаунты в букмекерских компаниях.

«Из 571 судьи 371 имеют аккаунты для ставок, а 152 активно играют. Мы намерены очистить наш футбол от любой тени коррупции. Никаких исключений не будет», – сказал президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу на брифинге в Стамбуле.

Под подозрение в том числе попали 7 арбитров высшего дивизиона Турции – Суперлиги. Они будут отстранены от работы до окончания расследования.

Всех судей из ставочного списка ожидают санкции – дисквалификации вплоть до пожизненного отстранения и передача материалов в правоохранительные органы.

Согласно правилам ФИФА и УЕФА, футбольным арбитрам запрещено делать ставки.